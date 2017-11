Raja vil ta foreldreretten fra de som sender barn til koranskoler

Abid Raja (V) reagerer sterkt på reportasjene om norske ungdommer som sendes til koranskoler.

Stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja, forteller til NRK at han fikk vondt i magen av å se reportasjen om somaliske foreldre som sender barna sine til koranskoler i opprinnelseslandet.

- Slik nedverdigende behandling hører til så langt tilbake i tiden at man blir sjokkert over å høre at det faktisk skjer. Det er grufullt at det finnes folk i dette landet som sender barna sine til slike tilstander, sier Raja til NRK.

I en NRK-reportasje fortalte norske ungdommer om hvordan de hadde blitt sperret inne, slått og lenket fast hos koranskoler.

Nå oppfordrer Raja til at det blir iverksatt tiltak i saken.

- Å miste foreldreretten er noe som selvsagt må skje i saker som dette, men vi må også iverksette andre tiltak. Vi må sørge for at barna ikke kommer dit i utgangspunktet, og har de havnet der, må vi gjøre alt vi kan for å få dem tilbake, sier Raja.

- De ønsker å være her, men vil samtidig ikke ha noe med norske verdier å gjøre. Å leve i Norge innebærer også å bli påvirket av og søke mot likestilling og frihet. Barn som vokser opp her kommer til å forelske seg, få kjærester og feste, og de kommer ofte til å velge annerledes enn foreldrene, sier han videre.



