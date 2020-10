Rakkestad kommune anmelder koronasmittet ansatt

En ansatt tilknyttet et rehabiliterings- og omsorgssenter i Rakkestad har brutt karantenebestemmelsene. Kommunen anmelder nå vedkommende.

– Dette er en alvorlig hendelse som vi ikke kan la passere, sier ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) til Rakkestad Avis.

Den ansatte er anmeldt for brudd på karantene- og smittevernregler.

Det var mandag at kommunen fikk beskjed om at den utenlandske ansatte hadde testet positivt, og anmeldelsen kommer etter at smittesporingen avdekket at vedkommende var på arbeid i strid med karantenebestemmelser og andre smittevernregler.

20 beboere og ansatte er blitt testet etter at kommunen ble klar over at den ansatte var smittet, og 13 ansatte og ti pasienter er nå i karantene fram til søndag.

