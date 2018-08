Rana No og Bodø Nu utestengt fra Facebook uten forklaring

Avisene Rana no og Bodø Nu er utestengt fra Facebook. - Dette reagerer vi sterkt på, sier Hedda Hiller i Rana No.

(Rana Blad): Det var tidlig torsdag ettermiddag Rana No la ut en beskjed om at de nå er utestengt fra å publisere innlegg på sin Facebook-side. Den samme situasjonen befinner nettavisens søsteravis, Bodø Nu, seg i.

Til Rana Blad uttaler Hedda Hiller hos Rana No at de foreløpig ikke har fått noen forklaring på hvorfor de er utestengt fra publisering på verdens største sosiale media.

- Vi har foreløpig ikke fått noen forklaring på hva som ligger bak. Det er ikke kommet noen beskjeder fra Facebook, og vi vet heller ikke hvilke av selskapets retningslinjer vi eventuelt skal ha brutt for å bli utestengt.

Reagerer sterkt

Hiller forteller at de oppdaget problemet først torsdag formiddag.

- Da så vi at alle oppdateringer fra klokken 2100 av onsdag og utover var fjernet. Vi har heller ikke hatt mulighet for å kunne publisere noe på formiddagen i dag, sier hun, og fortsetter:

- Det vi reagerer sterkest på er at vi ikke har fått noen beskjed om hva som ligger bak. Vi nærmer oss 7.000 følgere på vår Facebook-side, så det er klart at dette er en viktig kanal for oss både når det kommer til publisering og kommentarer.

Hiller forteller at ders søsteravis, Bodø Nu, skal være i kontakt med Facebook i et håp om å få avklart hva det er som har forårsaket utestengingen.

- Har klagd saken inn til Facebook

Redaktør hos Bodø Nu, Markus André Jensen, forteller til Rana Blad at heller ikke de har mottatt noen beskjed fra Facebook om hva det er som har forårsaket utestengelsen.

- Vi har allerede klagd saken inn til Facebook, men ikke mottatt noen svar. Det er i det hele tatt vanskelig å nå frem direkte til selskapet.

Jensen forteller at de nå er i dialog med Facebooks kommunikasjonsbyrå i Norge, Släger.

- De har blitt gjort kjent med situasjonen, og vi har blitt fortalt at man undersøke situasjonen for å finne ut hva som ligger bak, sier Jensen.

Heller ikke Jensen klarer å se for seg hva det er som ligger bak utestengelsen.

- Det er litt fortvilende at vi ikke har mottatt noen beskjed om hvilke retningslinjer som skal ha blitt brutt, spesielt siden vi ikke klarer å se for oss noen som vi skal ha brutt selv.

