Rapper den sterke historien om kameraten som tok livet sitt

"Si hei, vær en venn, ta vare på hverandre i en samlet gjeng!" synger Frederik II-eleven Mattis Karterud gråtende på scenen.

(Fredrikstad Blad): For et halvt år siden tok en gutt i vennekretsen til 18-åringen livet sitt, til alles sjokk.

- Jeg er vanligvis en utadvendt person, men akkurat da ville jeg ikke møte noen, bare være med mine nærmeste, forteller Mattis Karterud.

I sorgprosessen har han skrevet flere sanger, først og fremst for å bearbeide sine egne følelser. Men en av låtene ble likevel spilt inn, og fremført for familie og venner. Mattis fikk masse gode tilbakemeldinger, og valgte å fremføre sangen på MOTs Ildsjelsamling i september. Den ble lagt ut på MOTs Facebook-side søndag kveld, der den har blitt spilt av 39.000 ganger og i skrivende stund er delt av over 400 personer.

Det viktigste budskapet i teksten er viktigheten av samhold, og at man ikke alltid vet hva folk sliter med, selv de man kjenner godt. Mattis håper låten treffer folk, og takker spesielt venner, familien, kjæresten og alle som deler videoen, slik at budskapet kan nå ut til så mange som mulig.

Onsdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for dagen i år er "Vær raus".

- Det at det er så mange som har gitt meg tilbakemeldinger og vist at de bryr seg er utrolig bra, sier Mattis Karterud til Fredriksstad Blad.

Les flere saker hos Fredrikstad Blad her!

Mest sett siste uken