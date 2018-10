Rapport: Flere husholdninger gir penger til bistand

Annenhver husholdning i Norge ga penger til bistand i fjor, ifølge en ny rapport. Skattefradrag på gaver har åpnet nordmenns lommebøker, skriver forfatterne.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har kartlagt utviklingen i den frivillige innsatsen i Norge fra 1998 til 2017, skriver Vårt Land.

For 20 år siden ga hver fjerde husholdning penger til bistandsorganisasjoner. Ikke bare har den andelen økt betraktelig, men gjennomsnittsbidraget per husholdning har også gått opp.

Ordningen med skattefradrag på pengegaver til godkjente organisasjoner påvirker nordmenn til å åpne lommeboken, heter det i rapporten, « … særlig når man registrerer seg som fast giver og får automatisk skattefradrag år etter år».

Men det er ikke bare skattefradraget som gjør at flere nordmenn gir mer til bistand. Andelen nordmenn som svarte at de har en moralsk plikt til å hjelpe frivillige organisasjoner, har gått opp fra 49 prosent i 1998 til 59 prosent i 2014.

– Dette viser at det er et sterkt ønske blant nordmenn om å få være med på å bety noe, sier generalsekretær Hjalmar Bø i Digni, en paraplyorganisasjon for kristne bistandsorganisasjoner.

