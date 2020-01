Rapport: Minst 415 norske barn og unge sendt til utlandet mot sin vilje

Mer enn 400 barn og unge bosatt i Norge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt mot sin vilje i utlandet, anslår ny rapport.

Frykten for barnevernet er den viktigste enkeltårsaken, melder NRK.

Opplysningene kommer fram i en ny rapport fra Oslo Economics , som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har kartlagt kommunenes kjennskap til saker om barn etterlatt i utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

De fleste av barna har bakgrunn fra Somalia (13 prosent), Syria (8 prosent) og Polen (7 prosent).

Rett til å bestemme

I rapporten anslås det at dette gjelder minst 415 barn. Men forskerne frykter at det er store mørketall og anslår at det kan dreie seg om mellom 600 og 1.400 barn, men at det mest sannsynlig ligger i overkant av 700.

– Det er et alvorlig og høyt antall. Det er viktig at barn og ungdom som vokser opp i Norge, har rett til å bestemme over eget liv. Ingen skal bli sendt ut av landet mot sin egen vilje, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Frykt for å bli for norske

Kartleggingen er en del av arbeidet som ble satt i gang som følge av NRKs avsløring om at ungdom risikerer å bli etterlatt på koranskoler i Somalia og Kenya.

Basert på kommunenes tilbakemeldinger var 84 prosent av utsendingene helt eller delvis en reaksjon på at barnevernet var blitt involvert.

Andre viktige motiver for utreise som kommunene har erfaring med, er å hindre at barna blir «for norske» (40 prosent) eller å «styrke religiøs eller kulturell identitet» (36 prosent).

