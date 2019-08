Rapport: Nordmenn drikker minst i Norden

En ny rapport viser at nordmenn er dem som drikker alle minst i Norden. I gjennomsnitt drikker hver nordmann over 15 år 6,8 liter ren alkohol årlig.

De norske tallene er per 2016 og inkluderer taxfree- og grensehandel. Til sammenligning drikker dansker over 14 år i gjennomsnitt 9,1 liter ren alkohol, ifølge 2017-tall.

Rapporten ble lagt fram under en samling for alle verdens alkoholmonopoler, som holdes i Oslo tirsdag og onsdag denne uka. Samlingen omfatter 17 delstater i USA og halve Canada, samt de nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene.

– At alkoholforbruket i Norge er relativt lavt kan tyde på at vinmonopolordningen fungerer etter hensikten. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ansvarlig salg av alkohol. Derfor er dette gledelige tall for oss, sier Elisabeth Hunter, konstituert administrerende direktør i Vinmonopolet.

