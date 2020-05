Rapport: Redusert helsetilbud gjør at noen pasientgrupper har økt risiko for dårligere helse

Noen pasientgrupper har fått et redusert helsetilbud på grunn av koronaviruspandemien og har økt risiko for forverret helse, ifølge ny rapport.

– Det er såpass mange som er rammet av mindre aktivitet, at det er en del pasientgrupper som får redusert helsetilbud og økt risiko for forverret helse, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens koronapressekonferanse mandag.

Ifølge en ny rapport fra Helsedirektoratet falt antallet planlagte polikliniske konsultasjoner med 29 prosent (262.420 konsultasjoner) i mars og april sammenlignet med samme periode i 2019, mens dagbehandlinger falt med 24 prosent (24.306 behandlinger) sammenlignet med samme periode.

Noen sykehusområder har blitt hardere rammet enn andre. For befolkningen i Vestre Viken er mer enn 40 prosent av all planlagt somatisk behandling utsatt. Finnmarkssykehusets område er også sterkt rammet.

Flere pasientgrupper rammet

Spesielt pasienter med øre-, nese- eller halssykdommer, sykdommer i muskel- eller skjelettsystemet, i øynene eller pasienter med sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer er rammet av den lavere aktiviteten på sykehusene, ifølge Helsedirektoratet.

På den andre siden er pasienter med sykdom under svangerskap, nyfødte og pasienter med forbrenninger minst berørt.

– Vurderingen vår er at det i spesialisthelsetjenesten fremdeles vil ta en god stund før man kan etablere en helt normal drift i tiden fremover. Det vil være vanskelig å ha balansen og klare å øke driften til helt det samme nivået, men det jobbes godt med dette, sier Guldvog.

– Hvor lenge denne situasjonen vil vare, vil være avhengig av pandemien, fortsetter han.

Færre kreftpasienter inn i pakkeforløp

I mars skulle helseforetakene tilrettelegge for en tredobling av antallet intensivplasser og kunne motta 4.500 samtidige innleggelser for covid-19-pasienter. Alle helseforetakene lagde planer for dette og utsatte mange av de elektive behandlingene.

Rapporten viser at det er planlagt døgnbehandling som er hardest rammet, men at også innleggelser for øyeblikkelig hjelp har gått ned, sier fagdirektør Beate Huseby i en pressemelding.

I psykisk helsevern er personer med psykisk utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser mindre berørt, mens pasienter med stemningslidelser og rusproblemer er mer berørt som følge av mindre aktivitet i spesialisthelsetjenesten under virusutbruddet, ifølge Helsedirektoratets rapport.

Når det gjelder kreftpasienter, gjennomførte en høyere andel pasienter i mars og april 2020 pakkeforløpet innen normert tid enn det var i 2019. Samtidig var det en nedgang på 30 prosent (622 pasienter) sammenlignet med samme periode i fjor. Det var også en nedgang på 24 prosent i tallet på nye pasienter inn i pakkeforløpene.

Små endringer i fastlegekontakten

Til tross for at mange hadde mindre kontakt med spesialisthelsetjenesten i mars og april, har det vært små endringer i kontakten med fastlegene, ifølge Helsedirektoratet.

I mars var 18 prosent flere pasienter i kontakt med fastlegen sin enn i tilsvarende måned i 2019, mens i april var det en nedgang på 11 prosent i pasientkontakten med fastlegen sammenlignet med i april 2019.

Personer i små kommuner har en noe sterkere nedgang i bruken av fastlege enn i de store kommunene. Årsaken kan være at e-konsultasjoner har vært tatt mer i bruk i større kommuner.

– Mange har fortsatt å ta kontakt med fastlegen sin, men en god del konsultasjoner har gått fra å være ansikt-til-ansikt til å være video- eller telefonkonsultasjoner, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under mandagens koronapressekonferanse.

(©NTB)