Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig

Sivilforsvaret vil ikke kunne evakuere den norske befolkningen under en eventuell krig, ifølge en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet.

I rapporten, som VG siterer, trekkes det blant annet fram at Sivilforsvaret har et «kritisk behov for trening», at de har for lavt kompetansenivå på enkeltmannsnivå innenfor samtlige fagområder, og at de har gamle biler og gammelt utstyr.

Det trekkes også fram at Sivilforsvaret, som har som hovedoppgave å verne sivilbefolkningen i krig, ikke er i stand til å evakuere den norske befolkningen.

– Vi skriver i rapporten at dagens organisering, opplæring og dimensjonering ikke er dekkende for å utføre oppgaver som evakuering/forflytning av befolkningen og funksjoner knyttet til tilfluktsrom, bekrefter Sivilforsvar-sjef Tore Ketil Stårvik til avisa.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer i rapporten med flere anbefalinger til hvordan Sivilforsvaret bør organiseres og omstilles, og beregner et årlig investeringsbehov på 22–25 millioner kroner per år for at etterslep ikke skal øke. De tre siste årene har regjeringen bevilget rundt 13,5 millioner kroner per år til investeringer i Sivilforsvaret, ifølge DSB-direktør Cecilie Daae.

