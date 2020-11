Ras stenger E134 over Haukeli

E134 over Haukelifjell er stengt etter et ras ved Austmannalitunnelen øst for Røldal. Også lenger øst på europaveien har et jordras stengt veien.

– Mannskap fra Mesta er på stedet, skriver Vegtrafikksentralen om raset ved Austmannalitunnelen.

Entreprenøren anslår at veien vil være stengt til langt utpå torsdagen.

– En geolog kommer til stedet rundt klokka 9, og det er et betydelig ras som skal ryddes etter det, tvitrer Vegtrafikksentralen.

Lenger øst har et jordras ved Grungebru stengt veien mellom Åmot og Haukeligrend, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Veien vil være stengt til i morgen. Raset må vurderes i dagslys, skriver de.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du gjør på Black Week-salget til Christiania Glasmagasin