Per Sandberg refser journalist-Norge i møte med pressen.

Saken oppdateres.

ARENDAL (Nettavisen): Sandberg er nådeløs i sin kritikk av media. Han sier om Letnes at hun har en ambisjon om å drive handle mellom Iran og Norge og andre land og om kulturveksling mellom landene.

- Mens alle dere har holdt på nå i ukesvis for å finne den tråden som ikke eksisterer, for å knytte henne til iransk regime, etterretning og så videre. Dette er tøys. Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, sier han.

– De som sier sånne ting, og som har skapt en farlig situasjon for meg, må komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat, sier Letnes selv.

- Ut av dimensjoner

Sandberg åpnet møtet med pressen med å fortelle at ingen, ikke en gang statsministeren kunne stoppet ham fra å dra til Iran. Sandberg reaksjonene etter turen er tatt ut av dimensjoner.

– Jeg vet ikke om det går an å beskrive hvordan disse ukene har vært. Vi skal prøve etter hvert å summere opp. Men vi får jo hundrevis av tilbakemeldinger på sosiale medier. Og vi ser at dette er dratt langt ut over alle dimensjoner, innledet den avgåtte fiskeriministeren tirsdag kveld under et arrangement i forbindelse med Arendalsuka.

Sandberg forteller han aldri hadde trodd medieoppmerksomheten skulle bli så voldsom.

– Når du snakker pent om et land og et folk, blir det fremstilt som at du er tilhenger av regimet. Det er totalt utrolig. Spesielt av NRK, som er helt fritt for kompetanse, refset Sandberg under en seanse i Arendal tirsdag kveld.

Greit at Frp reagerer

Han la til at det er «helt greit» at folk i Frp har reagert på at han har snakket pent om Iran.

– De har avslørt seg selv, og det skal jeg ta et oppgjør med senere. Men NRK, TV 2 og alle andre trenger et kompetanseløft, sa Sandberg og la ut om feiringen av Irans nyttårsfeiring.

At Frp har gått tilbake på målingene de siste ukene, mener han skyldes flere ting.

– Når debatten blir på dette nivået, er det klart at det går ut over noe. Men det er sammensatt. Jeg skal bidra til å snu den trenden, enten jeg er ledelsen i Frp eller ikke.

Les også: Erna Solberg: - Det får stå for Pers regning, han er ikke lenger i min regjering

Pressen på plass i Arendal sentrum i forbindelse med Arendalsuka.

Det er etter mye frem og tilbake at Norges avgåtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og kjæresten Bahareh Letnes møter pressen tirsdag kveld.

Paret har på forhånd både varslet et heftig oppgjør med norsk presse, som i stort monn er samlet i Arendal i anledning Arendalsuka, og lovet å svare på alle spørsmål.

- Det får stå for Pers regning

Nettavisen snakket med statsminister Erna Solberg (H) tirsdag morgen.

- Er du kjent med innholdet i pressekonferansen som Per Sandberg og kjæresten skal holde i dag, hvor han varsler det vil komme «nye dimensjoner»?

- Nei, det er jeg ikke kjent med. Nå er han ikke lenger statsråd i min regjering, så han får holde den pressekonferansen og si det han mener om dette. Det får stå for hans regning, svarte Solberg Nettavisen.

Nettavisen har snakket med Karl I. Hagen, som sammen med Eli Hagen er på plass i Arendal. Han forteller han har registrert at pressekonferansen skal holdes, men at han selv ikke kommer til å følge den.



Eli og Karl I. Hagen kommer ikke til å følge pressekonferansen tirsdag, opplyser han til Nettavisen.

Les også. Letnes i TV-intervju: - Vi reiste for å bli kjent med min familie



VIDEO: Erna Solberg om Sandberg-saken:

Mest sett siste uken