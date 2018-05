Raser mot sinnssyke priser på Wifi-benker

Ap-politiker mener kommunen sløser bort penger på de to wifi-benkene i sentrumsgatene.

Snart kan folk i Kristiansand sette seg ned på to wifi-benker for å surfe på internett. Prisen for de solcelledrevne benkene på totalt 100.000 kroner.

Den høye prisen får bystyrepolitiker Trond Blattmann (Ap) til å reagere.

- Det er en sinnssyk pris, sier Blattmann til Nettavisen.

- Billigere løsninger



De spesiallagde benkene, som skal tilby gratis wifi og ladekontakter for mobiltelefoner, vil bli satt ut i Kristiansand sentrum innen kort tid.

- De er alt for dyre. Vi vil mye heller ha gratis wifi i hele Kvadraturen enn to benker til 100.000 kroner. Selvfølgelig finnes det billigere løsninger, sier Blattmann.

REAGERER: Ap-politiker Trond Blattmann i Kristiansand mener prisen på wifi-benkene er for høy, og at man heller burde valgt billigere løsninger for å gi folk i byen gratis internet.

Han mener en wifi-benk heller ikke er spesielt nytt.

- Det er benker med wifi og lademuligheter, og det kan gjøres mye billigere. Jeg er også helt sikker på at man kunne satt leverandørene opp mot hverandre for å presse dem på pris, sier Blattmann.

Benkene er bestilt fra to forskjellige leverandører. Den ene kommer fra Nederland og koster 55.000 kroner. Mens den andre kommer fra Danmark og koster 49.000 kroner, ifølge Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.

WIFI 2: Slik ser den andre wifi-benken som Kristiansand kommune har kjøpt ut, til 55.000 kroner.

- Vi skal teste det ut



Parksjef Aase Hørsdal i Kristiansand kommune, forteller at wifi-benkene er et prøveprosjekt som blir gjennomført etter ønske fra politisk hold i den borgerlig styrte kommunen.

Selve benkeforslaget kom fra varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

- Vi skal teste ut om dette er noe det er å gå videre med. Det er kjøpt to forskjellige benker for å se hvilke av modellene som er best, forteller Hørsdal til Nettavisen.

- Men prisen er jo ganske så høy?

- Det er ekstrafunksjoner og teknikk i benken, så da blir den dyr. Og en parkbenk i seg selv er dyr. Den koster nærmere 30.000 kroner, sier hun.

Hørsdal viser også til at en benk som skal plasseres ut, må være solid.

EKSTRA: - Det er ekstrafunksjoner og teknikk i benken, så da blir den dyr. Og en parkbenk i seg selv er dyr, sier parksjef Aase Margrethe Hørsdali Kristiansand kommune.

- Ønsker wifi-sentrum



De nye wifi-benkene vil stå ute om sommeren, men skal tas inn vinterstid. De vil ha et trådløst nettverk med en radius på 10-20 meter.

- Vi skal ta en evaluering av det etter hvert, sier Hørsdal.

Blattmann mener imidlertid at det ikke bør kjøpes flere slik benker.

- Vi har noen ønsker om å skape et wifi-sentrum hvor alle kan logge seg på uansett hvor de er, og at ikke alle må gå til to benker for å få wifi. Det er slik vi må tenke, sier han.

