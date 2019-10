Raymond Johansen: – Klimatoppmøtet kan legges til Oslo

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener klimatoppmøtet kan legges til Oslo etter at Chile trakk seg som vertskapsland for konferansen i desember.

Rundt 25.000 delegater var ventet til klimakonferansen COP25 i Santiago 2. til 13. desember, blant dem den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

Miljøstiftelsen Bellona var onsdag ettermiddag raskt ute med å ta til orde for at Oslo, som i år er Europas miljøhovedstad, tar over som vertskap. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det bør kunne la seg gjøre og mener Oslo vil være «en fantastisk ramme for FNs klimatoppmøte»

Ikke sikkert det er mulig

– Det er ikke sikkert det er praktisk mulig, men vi bør se på mulighetene, sier Johansen, som inviterer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til et samarbeid for å vurdere det.

Elvestuen påpeker at det i år er Latin-Amerikas tur til å arrangere klimakonferansen.

– Nå må både vi og de andre partene til klimakonvensjonen avvente neste skritt fra klimasekretariatet i Bonn før vi kan avgjøre hva som skal skje, sier Elvestuen, som synes det er synd at konferansen ikke kan holdes i Santiago.

Stort arrangement

– Vi undersøker nå alternativer, sa FNs klimasjef Patricia Espinosa i en uttalelse tidligere onsdag.

Etter det NTB kjenner til, er det svært usannsynlig at Norge vil kunne tilby seg å overta som vertskap. Til det er arrangementet rett og slett for stort.

COP 25 er FNs årlige klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere målene fra Parisavtalen. Over 20.000 personer deltok på fjorårets utgave i Katowice i Polen. Årsaken til at Chile trekker seg som arrangør, er den pågående uroen i forbindelse med en stor protestbølge mot regjeringen.

