Raymond Johansen (Ap) har snudd og mener nå at Oslo-folk kan besøke kjæresten i en annen kommune. – Definer det som et hyttebesøk, sier han med glimt i øyet.

Etter at regjeringen lempet på hytteforbudet og åpnet for at også Oslo-folk igjen kan dra på hytter i en annen kommune, vil ikke byrådslederen lenger be innbyggerne avstå fra å besøke kjæresten i en annen kommune.

– Så hvis du definerer det som om kjæresten din bor på hytta i nabokommunen, så er det bare å dra, sier Johansen.

Byrådslederen understreket imidlertid at Oslo-folk fortsatt bør unngå å ha mer enn ti på besøk hjemme.

