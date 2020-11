Raymond Johansen ber folk holde seg i Norge i jula

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) ber folk om ikke å reise til utlandet i jula. Dette for å unngå importsmitte til hovedstaden.

Det sa Johansen da han torsdag orienterte om koronasituasjonen i Oslo.

Der fortalte byrådslederen at han mest av alt ønsker seg lave smittetall til jul, et ønske han trolig deler med de aller fleste av Oslos innbyggere. Og Johansen var klar på at den eneste måten vi kan få oppfylt dette juleønsket på, er ved å fortsette å være veldig nøye.

– Vi må fortsette å unngå sosial kontakt, vi må holde oss hjemme, holde ut og holde oss her i Norge. Jeg vil på det sterkeste anbefale folk som kan, om å unngå utenlandsreiser i jula, sa Johansen og fortsatte:

– Nå er ikke tiden for å reise til verken Frankrike, Spania, Somalia eller Pakistan.

– Så en eksplosjon i smitte

På pressekonferansen sa han at han, til tross for sin bønn, anser faren for at noen likevel velger å reise som «overhengende stor».

– Det er derfor det er så viktig å være så tydelig på dette. Jeg har grunn til å tro at for mange planlegger å reise utenlands i jula, og jeg vil advare mot å gjøre det, sa Johansen.

Byrådslederen minnet om at det etter sommerferien var en eksplosjon i smittetilfeller i Oslo, som skyldtes smitte fra utlandet.

– Vi må for all del unngå at vi får det samme etter juleferien, sa Johansen.

Bekymret skolebyråd

Eventuelle reiser til utlandet bekymrer også skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Hvis man tar med seg barn i skolealder, vil det medføre karantene. Da vil de være en risiko for at ungene mister den opplæringen de skal ha, eller nødvendig og viktig opplæring. I tillegg utsetter man andre for smittefare, sa Thorkildsen.

På pressekonferansen opplyste byrådslederen at Oslo kommune viderefører de strenge tiltakene med sosial nedstenging fram til 14. desember.

