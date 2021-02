Raymond Johansen: Kan bli noen lettelser i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier oslofolk må belage seg på fortsatt strenge restriksjoner, men at det kan bli noen lettelser i koronatiltakene.

– Jeg er glad for at kommunene igjen får ansvaret for koronatiltakene, og at perioden med ringer og bokstavkoder nå avsluttes. Det handler om å kunne tilpasse tiltakene mest mulig etter lokale forhold, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) like etter at det ble kjent at regjeringen avvikler ringsystemet.

Onsdag holder han en pressekonferanse der han skal fortelle om hvilke tiltak som gjelder for hovedstaden fra torsdag.

– Forrige uke økte smittetallene noe i Oslo, etter flere uker med nedgang. Vi venter at tallene kan øke ytterligere gjennom uka, som følge av at flere tester seg nå før vinterferien. Lavere smittetall over tid, økt kontroll med importsmitte og økt vaksinering kan likevel åpne opp for noen lettelser framover. Samtidig er det ingen tvil om at situasjonen fremdeles er alvorlig, og at oslofolk må belage seg på fortsatt strenge restriksjoner. Gjenåpningen vil skje gradvis og kontrollert, og vi kommer ikke til å ta noen sjanser, sier Johansen.

