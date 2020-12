Raymond Johansen oppfordrer regjeringen til å stenge grensene for reisende fra Storbritannia

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sier regjeringen må ta grep for å hindre at den nye varianten av koronaviruset kommer til Norge.

– Importsmitte dominerer nesten totalt i Norge nå. Samtidig meldes det nå om at en mutasjon av viruset er løs i Storbritannia, og den er 70 prosent mer smittsom. Den vil jeg ikke ha til Norge! Regjeringen må nå ta grep for å sikre oss, sier Johansen i et innlegg på Facebook.

Han peker på at en rekke land nå lukker grensene for reisende fra Storbritannia, og sier han forventer at Norge gjør det samme.

– Jeg forventer at vi denne gangen har lært og klarer være føre var. Om vi følger Belgia, Nederland og de andre landene kan vi kjøpe oss mer tid.

