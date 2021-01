RB: Høie sier nei til tidlig vaksine for skred-evakuerte

Helseminister Bent Høie (H) sier at Folkehelseinstituttet per nå ikke finner grunnlag for å la de evakuerte i Gjerdrum rykke fram i køen for å få koronavaksine.

Det var stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) fra Ullensaker som reiste spørsmålet om eldre og/eller syke av de evakuerte i Gjerdrum kunne få vaksine tidligere. Hun har selv besøkt de evakuerte på Clarion Hotel på Gardermoen, opplyser Romerikes Blad. Huitfeldt sa at mange av de evakuerte etter skredet bor på hotell eller tett sammen med andre hos familie og venner. Da kan det bli vanskelig for dem med ingen besøk og sosial distanse, sa hun. Men Høie svarer at FHI ikke finner grunnlag for at de skredevakuerte skal få koronavaksinen tidligere. Dermed kommer de ikke til å prioritere utsending av doser til Gjerdrum kommune. Han legger til at han likevel holder muligheten åpen for å la kritisk helsepersonell få vaksine tidlig. En person i evakuertsenteret på Olavsgaard har testet positivt for korona. 440 beboere og ansatte er testet, og alle prøvene var negative. (©NTB) Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe Medisin/Helse

Sykdom