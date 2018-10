Rød vind blåser over Oppland KrF

Det går mot rødt flertall når Oppland KrF tirsdag tar stilling til partiets veivalg og velger delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Fylkesleder Toril Kristiansen sier at det ikke legges opp til «vinneren tar alt» når delegatene skal velges.

– Vi skal forsøke å velge landsmøtedelegater som avspeiler fylkespartiets holdning til retningsvalget. Derfor blir det først en avstemning om folk ønsker å forhandle til venstre eller høyre. Så velges delegater etter et forholdstallsprinsipp, sier Kristiansen til NTB.

Selv står hun på partileder Knut Arild Hareides linje.

– Jeg synes at KrF skal forsøke å forhandle med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for vår politiske plattform. Vi er jo også i posisjon med Ap og Sp i fylkestinget, og de fleste jeg har snakket med i forkant av fylkesårsmøtet mener nok det samme, sier Kristiansen.

– Så det blåser en rød vind over Oppland KrF?

– Jeg vil heller si at vi står i sentrum. Og vi opplever at Ap og Sp står nærmere sentrum enn det Høyre og Fremskrittspartiet gjør, sier Kristiansen.

Oppland KrF skal sende seks delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. I tillegg til Kristiansen skal fem delegater velges på fylkesårsmøtet på Hafjell hotell i Øyer tirsdag kveld.

(©NTB)

