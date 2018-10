Røde KrF-ere: – Gult forslag er egentlig blått

«Den tredje vei» er ikke et kompromiss, men i realiteten blått, mener flere røde i KrF. De tror ikke på rød flukt til gul side for å forhindre blått veivalg.

Tallene ser dårlige ut for rød side etter mandagenes fylkeslagsvalg, med totalt 95 mot 87 delegater i favør av å gå inn i den borgerlige regjeringen. Nå spekuleres det i om rød side vil mobilisere for det tredje alternativet som er lansert – å fortsette i opposisjon som i dag.

Røde delegater NTB har snakket med, har imidlertid liten tro på dette. En viktig årsak er at det såkalt gule alternativet ikke ansees som et reelt kompromiss mellom de to fløyene.

– Jeg oppfatter ikke dette som et kompromiss, men som et blått forslag. Forslaget innebærer at dagens regjering fortsetter og at vi knytter oss enda sterkere til høyresiden. Det er en innebygd selvmotsigelse i forslaget, sier sentralstyremedlem og Hareide-tilhenger Karin Bjørkehaug til NTB.

- Gult ispedd blått

I det gule forslaget, som er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, heter det:

«For å få størst mulig gjennomslag for sin politikk, vil KrF fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti, som søker samarbeid fra sak til sak. Denne opposisjonstilværelsen innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side».

Sentralstyremedlem Svein Iversen mener Grøvan-forslaget kun er et kompromiss dersom den siste setningen strykes.

– Slik det står i dag, er det verre en vedtaket fra november 2016, fordi det binder partiet til å støtte Solberg-regjeringen ut perioden. Da er vi ikke i reell opposisjon, sier Iversen og får støtte av delegasjonsleder i Hordaland KrF Jarle Skeidsvoll.

Tror ikke på overgang

– KF vil bli oppfattet som å fortsatt være en medspiller for regjeringen, dersom partiet velger opposisjonsforslaget. Det er i hvert fall et gult forslag ispedd blått. Men først og fremst er det et utsettelsesforslag, mener han.

De røde delegatene NTB har snakket med, sier de ser få tegn på mobilisering fra rød til gul side.

– Jeg tror ikke det er mange røde som tenker i de baner, sier Karin Bjørkehaug.

– Noen vurderer nok det, men jeg tror ikke det vil bli mange nok. Viljen til å få retningsvalget avklart er sterk på begge sider, mener også fylkesleder Ingelin Noresjø i overveiende røde Nordland.

– Jeg tviler på at det skjer, fordi både ledelsestrioen og landsstyret har vært så tydelig på at partiet nå trenger å ta et retningsvalg, sier Skeidsvoll.

Rød optimisme fremdeles

De røde insisterer på at det fremdeles er håp for Hareides alternativ.

– Jeg er ikke villig til å gi meg og miste håpet nå. Jeg tror muligheten ligger i at folk tenker og lytter på argumenter. Den kartleggingen som er gjort til nå, er ikke nødvendigvis lik valgresultatet, mener Bjørkhaug.

– KrF er i bevegelse. Jeg tror flere og flere ser at Hareides løsning er den beste, sier Noresjø, som selv har tvilt seg fram til et rødt standpunkt.

–Jeg personlig er spent og optimistisk. Det er ting som kan skje. Spenningen er særlig knyttet til de som primært ønsker å fortsette i opposisjon, dersom det valget faller, mener Jarle Skeidsvoll.

– Men de fleste av de gule har varslet at de vil stemme blått sekundært?

– Ja, men disse er ikke så overbevist om retningsvalget, siden de helst vil være i opposisjon, så det er mer åpent. Landsmøtet får gjerne sine egen dynamikk, så dette er ikke gitt, sier Skeidsvoll.

