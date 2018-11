Rødgrønt flertall på fersk måling

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har flertall i en ny meningsmåling. KrF står på stedet hvil etter sitt mye omtalte veivalg sist fredag.

De tre rødgrønne partiene får til sammen 85 mandater og er dermed heller ikke avhengig av Rødts to mandater for å få flertall på Stortinget, viser målingen Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen.

Arbeiderpartiet går fram 0,9 prosentpoeng til 29,1 prosent, mens Senterpartiet har en fremgang på 0,5 prosentpoeng til 11,7 prosent. For SV er kurven motsatt: Partiet faller med 1,6 prosentpoeng til 5,0 prosent.

– Vi er tre ulike partier med ulik politikk. Men Ap er klare til å samkjøre oss på viktige saker som klima, distrikt og næringspolitikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap, SV og Sp satt sammen i flertallsregjering i årene 2005 til 2013.

Samtidig havner Rødt under sperregrensen med knappest mulig margin når partiet får støtte fra 3,9 (-0,1) prosent av velgerne.

KrF besluttet sist fredag på sitt ekstraordinære landsmøte å søke samarbeid med Solberg-regjeringen. Partiet får støtte fra 4,0 (-0,1) prosent av velgerne i målingen.

Både Høyre og Fremskrittspartiet står så å si på stedet hvil med henholdsvis støtte fra 26,1 (+0,1) og 13,2 (-0,1) prosent av velgerne. Venstre får en fremgang på 1,4 prosentpoeng, men 3,8 prosents oppslutning er ikke nok til å bringe partiet over sperregrensen. MDG står på stedet hvil med 2,2 prosent.

Målingen er utført 5. november av Norfakta. 1.005 personer er intervjuet. Feilmarginen er inntil 2,8 prosentpoeng og størst for de største partiene.

