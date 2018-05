Gjennomsnittet av meningsmålingene for april viser rødgrønt flertall på Stortinget. Rødts vekst er hovedforklaringen.

For første gang bryter Rødt sperregrensen for utjevningsmandater på 4 prosent i snittmålingene for april. Med en oppslutning på 4,3 prosent ville Bjørnar Moxnes fått følge av ytterligere sju stortingsrepresentanter fra fløypartiet til venstre.

– April 2018 er historisk for Rødt. Med Rødt over og Venstre under sperregrensen er det nå rødgrønt flertall, sier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

Les Gunnar Stavrums blogg: Arbeiderpartiet blir spist opp fra venstre side

Saken fortsetter under meningsmålingen.

Ifølge nettstedets gjennomsnittsberegninger av sju nasjonale meningsmålinger i april samler Ap, Sp, SV, Rødt og MDG 85 mandater, mens de tre regjeringspartiene og KrF må nøye seg med 84.

VANT PÅ MISTILLIT: Siv Jensen (Frp) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Her med SVs Arne Nævra (t.h.).

– Snittet i april bekrefter at Fremskrittspartiet og Rødt ble vinnerne etter mistillitsforslaget mot daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i mars, sier Giertsen.

Høyre har kraftigst tilbakegang på snittmålingene. Partiet gikk tilbake 1,2 prosentpoeng fra mars til april til en oppslutning på 25,8 prosent. Høyre er imidlertid fortsatt største parti foran Ap, som oppnådde 23,8 prosents oppslutning i april.

(©NTB)

Mest sett siste uken