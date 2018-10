Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil kutte drastisk i politikerlønningene

- Det er helt meningsløst, sier Moxnes om millionlønningene til ordførerne. Han foreslår store kutt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på det som kommer fram i Nettavisens oversikt over landets ordførerlønninger, som viser at mange ordførere nå tjener godt over én million kroner.

- Det er ingen grunn til at folkevalgte skal ha millionlønn lenger, og å tjene det dobbelte av folk flest. Klart det er mye jobb og skal lønnes godt, men her er det mange som fullstendig mangler magemål, sier Moxnes til Nettavisen.

Søk på din ordførers lønn lenger ned.

Les også: Tjener mest av ordførerne: - Mine arbeidsuker er opp mot 80 timer, og i fjor hadde jeg én feriedag

- Hevet over mannen i gata

Totalt er det nå 43 av ordførere som tjener over én million kroner, og det bekymrer Moxnes.

- Det vi ser i andre land, men også i Norge er fremveksten av en politikerklasse som lever mer og mer avsondret fra vanlige folk og som også føler seg mer og mer hevet over mannen i gata, sier han, på påpeker:

- De høye lønningene er en del av det problemet.

Moxnes karakteriserer lønnsøkningen blant politikerne de siste årene, som hinsides.

- Det har vært en lønnsgalopp blant politikere som er helt uvettig. På Stortinget har de folkevalgte bevilget seg stadig høyere lønninger, og lønna til stortingsrepresentanter kommer til å runde millionen i løpet av stortingsperioden. Og så sitter de lokale folkevalgte og vedtar at de skal binde lønna si til stortingslønna, sier Rødt-lederen.

- Må kobles til folks lønn

Nå mener han det derfor må tas drastiske grep for å få ned lønningene.

For det første vil han endre sin egen og sine kollegers lønn på Stortinget, som nå er på 956.463 kroner.

- På Stortinget må vi stanse lønnsheisen. Det Rødt foreslår er at vi kutter i lønna. Vi mener at det holder med 8G, rundt 775.000 kroner, sier han.

Han mener også at kommunene som automatisk beregner ordførerens lønn ut fra Stortingets lønninger, må endre sitt system.

- Det er helt meningsløst å koble seg på en lønnsheis. På lokalt nivå i kommunene må man i stedet for å koble lønna til stortingsrepresentantene, låse lønna til ordfører og lederne i kommunene til det folk i kommunen tjener, sier Moxnes.

Rødts konkrete forslag er at en ordfører skal tjene maks 50 prosent over det som er gjennomsnittet til dem som jobber i kommunen.

- Poenget er at det naturlige referansepunktet for en folkevalgt må jo være de som jobber i kommunen du er folkevalgt i, sier Moxnes.

Les også: Venstres ordførere tjener en kvart million mindre enn sine Frp-kolleger

- Komfortabelt å gjemme seg bak

Rødt-lederen mener det rett og slett er ansvarsfraskrivelse av kommunene å bare vise til Stortinget.

- Det er en dårlig unnskyldning å si at de følger Stortinget. Klart det er komfortabelt å gjemme seg bak det, men hvorfor skal en ordfører fra Tolga sammenligne seg med en stortingsrepresentant og ikke folket som har valgt henne inn? underes han.

Ifølge partiets beregninger, kan staten spare opp mot 40 millioner kroner på endringene som de vil foreslå om kutt i stortingslønn, statsråders lønn og statsministerens lønn i sitt alternative statsbudsjett for 2019. I tillegg kommer besparelsene i kommunene.

Les også: Søk her: Dette er lønna til alle ordførerne i landet

Søk på din kommune her (skriv inn kommunens eller ordførerens navn). Du kan også rangere lista ved å trykke på «Godtgjørelse», eller sortere resultatene etter parti ved å trykke på «Parti»:







Mest sett siste uken