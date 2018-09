Reagerer på at MDG-byråd tar æren for ny barnepris

- Det hadde kledd dem å være litt rausere med andre, sier KrF.

Fredag gikk miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo ut og fortalte at de har fått ned kollektivprisene for barn og unge. «Hurra. Vi har fått gjennomslag for at barn skal kunne reise gratis inntil de fyller 6 år. I tillegg økes aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år», skrev Berg på Facebook og viste til nyheten om at flere barn får reise gratis til neste år. FORNØYD: Her er innlegget til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på Facebook som får KrF til å reagere. Men selvskrytet får nå KrF til å reagere. - Jeg har aldri opplevd MDG som noen pådriver på dette, så jeg synes det hadde kledd dem å være mer rause med andre, sier KrFs gruppleder i Oslo bystyre, Erik Lunde, til Nettavisen.

Tirsdag morgen gikk Lunde ut på Twitter og hevdet at han har blitt utskjelt av MDG for å ha kommet med det samme forslaget.

«Da jeg foreslo akkurat dette på vegne av KrF for halvannet år siden stemte MDG imot, og jeg ble utskjelt av MDGere for å drive kunnskapsløs politikk som ikke virker. Siden fikk Rødt forhandlet det igjennom. Men klart det er MDG som skal ha æren», skrev han.

Han mener byrådens utspill rett og slett er feil historieskriving.

- Jeg synes kanskje det er en litt pussig historieskriving, i og med at vi fremmet forslag om det allerede for halvannet år siden og MDG stemte imot - og argumenterte mot det. I sosiale medier ga de uttrykk for at det var et veldig dårlig forslag, som var lite effektivt for å få flere til å reise kollektivt, sier Lunde.

- De prøvde stoppe det



Det KrF fremmet forslag om, var nettopp å gjøre det gratis å reise kollektivt for barn mellom 4 og 6 år, mens Rødt la til forslaget om å øke aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år.

- Rødt tenkte at forslaget KrF fremmet var ganske bra, og tok det med i budsjettforhandlingene - og fikk gjennomslag for det der. Men det var jo ikke et initiativ fra byrådet eller MDG, så da er det pussig at de fremstiller det som et stort gjennomslag, som de lenge prøvde å stoppe, sier Lunde.

KrF-politikeren mener MDG-byråden burde vært litt mer raus.

- Miljøbyråden må gjerne få si at det er flott at det gjennomføres, og vi skal støtte det. For det gleder meg selvfølgelig at dette blir noe av. Men jeg synes de kanskje burde vært litt rausere og sagt at det var et initiativ fra andre partier, sier han.

Berg: - Suksess har mange fedre



Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, viser imidlertid til at KrF selv ikke klarte å få ned prisene da de styrte Oslo.

- Det sies at suksess har mange fedre, og jeg synes det er flott at KrF også er opptatt av lavere billettpriser. KrF satt flere år i byråd før vi kom til makten, og hadde også all mulighet til å gjennomføre disse tiltakene da, skriver Berg i en epost til Nettavisen

MDG-byråden sier hun er godt fornøyd med det de har fått til.

- Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått med oss Akershus på disse endringene, som vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt for barn og unge i Oslo-området, sier hun.

