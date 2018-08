Realitydeltaker dømt til flere år i fengsel for voldtekt

En tidligere realitydeltaker i slutten 20-årene er i Oslo tingrett dømt til fem og et halvt års fengsel for blant annet voldtekt.

Mannen ble pågrepet i 2015 etter at politiet rykket ut til festbråk i en leilighet i Oslo. Der fikk de en anmeldelse fra en kvinne som hevdet hun ble slått i ansiktet flere ganger av realitydeltakeren, og senere voldtatt.

I Oslo tingrett ble mannen blant annet dømt for voldtekt og grov kroppskrenkelse, melder Radio Norge.

I tillegg ble han dømt for trusler mot en politimann etter at han under pågripelsen sa «du burde vite hvem jeg er og hva jeg gjør» og «La meg gå eller så kommer du til å slite» til en politimann.

Mannen har anket tingrettens dom, og Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal løslates i påvente av dom i ankesaken.

Mannens forsvarer Anne Marstrander-Berg, har tidligere sagt at hennes klient nekter straffskyld for voldtekt, i tillegg de andre vesentlige punktene i tiltalen.

Mannen er tidligere domfelt for blant annet oppbevaring og salg av narkotika og trusler mot politiet.

