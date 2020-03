Redaktør vil ha norsk samlingsregjering

Politisk redaktør Vidar Udjus tar til orde for en samlingsregjering for å håndtere koronakrisen i Norge. Her er opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) i duell med statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget nylig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)