Redd barna med klar oppfordring til foreldre: - Tenk dere om før dere deler bilder av barna på sosiale medier

- Helt alminnelige, fine sommerbilder av barn altfor ofte ender opp på hjemmesider hvor de slett ikke hører hjemme, sier Redd barna i Danmark.

I sommer har mange nordmenn nytt det fine været på stranda med venner og familie. Bildebevisene ligger på sosiale medier, der det florerer av bilder av bading og strandkos.

Men selv om det kan være fint å dele glade sommerminner med fjern og nær, så er det kanskje enkelte som glemmer at det kan være risikofylt - spesielt når det kommer til bilder av barn.

I Danmark går Redd barna nå ut med følgende advarsel til foreldre: Tenk deg veldig godt om før du deler bilder av barn på sosiale medier.

- Vi vet dessverre at helt alminnelige, fine sommerbilder av barn altfor ofte ender opp på hjemmesider hvor de slett ikke hører hjemme. Og dette gjelder både bilder av barn med og uten klær på. Det handler om ganske uskyldige barnebilder, som plutselig dukker opp i en sterkt seksualisert sammenheng, sier seniorrådgiver i Redd barna Danmark, Jon K. Lange, i en pressemelding ifølge danske BT.

Fakta: Fem råd om deling av barnebilder

1. Sjekk personverninnstillingene dine: Har du privat profil eller åpen profil? Det anbefales ikke å dele bilder av barn med åpen profil, da hvem som helst kan få tak i bildene. 2. Spør deg selv følgende før du deler: Ville jeg hengt opp dette bilde på oppslagstavlen på mitt lokale supermarked? 3. Husk at bilder som legges ut på nett, aldri forvinner. 4. Bilder du deler vil i verste tilfelle kunne brukes av hvem som helst, hvor som helst og til hva som helst. 5. Spør deg selv: Ville jeg selv likt å bli delt i et lignende bilde? Kilde: Redd barna.

- Alminnelige, skjønne barnebilder



I Danmark har de noe som heter Red barnas hotline, som har som formål å bekjempe barnepornografi. Der får de ofte henvendelser fra folk som har opplevd at uskyldige barnebilder har endt opp på seksualiserte nettsider.

- Det er snakk om alminnelige, skjønne bilder av barn, som plutselig ligger på disse hjemmesidene. Det er dypt krenkende for barna, sier Lange, og understreker at det kun er foreldrene som kan forebygge at dette skjer.

Bilder som aldri forsvinner



Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd barna, stiller seg bak Langes oppfordring.

- Bilder foreldre selv ser på som helt uskyldige bilder, kan bli misbrukt på nett. Når man i tillegg vet at bilder som legges ut på internett, aldri forsvinner, er det ingen tvil om at man bør vurdere nøye hvilke barnebilder man deler på sosiale medier, sier Sydgård til Nettavisen.

REDD BARNA: Monica Sydgård stiller seg bak oppfordringen fra Redd barna i Danmark.

I Norge har vi ikke en telefonlinje lik den de har i Danmark, så Sydgård har derfor ikke oversikt over hvor mange henvendelser Redd barna Norge får om barnebilder som blir misbrukt på nett.

- Vi sier ikke at man ikke kan dele bilder av barn på sosiale medier, men at man må tenke over hvilke type bilder man bruker. Husk at det kan misbrukes av hvem som helst. I tillegg mener vi at det er viktig å spørre barna om lov til å legge ut bilder. Når de blir eldre kan mange synes det er flaut at det ligger så mange bilder ute av dem på sosiale medier, sier Sydgård.

- Unngå nakenhet og lettkledde barn



Tidligere studier viser at barn kan oppleve foreldrenes Facebook-delinger som slitsomt og flaut, og Datatilsynet ber foreldre om å være ytterst varsomme og vise hensyn overfor barna.

På sine nettsider oppfordrer de foreldre til å dele «færrest mulig bilder» av barna sine, og hvis man først skal dele, må det være med barnets samtykke.

- Man skal alltid spørre først. Det finnes ingen nedre grense for når man bør spørre. Barn på 3 år forstår ikke hva Internett er, men man kan forklare likevel, for eksempel ved å si: «Synes du dette bildet er fint? Er det greit om jeg viser det frem til venner og familie?», sa Guro Skåltveit i Datatilsynet til Nettavisen i 2016.

Kripos har også utarbeidet retninglinjer for deling av barnebilder på sosiale medier, og oppfordrer der til å unngå nærbilder, nakenhet/lettkledde barn, samt seksualisert positur. I stedet bør barna bli fotografert på avstand, gjerne i lav oppløsning og helst mens barna er i aktivitet/bevegelse.

