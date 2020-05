Redd Barna om Moria-løsning: – Det haster for barna

Redd Barna er glad for at regjeringspartiene er enige om å hente asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, men sier det haster for barna.

Regjeringen vil hente asylsøkere fra overfylte leirer i Hellas, forutsatt at åtte–ti andre land gjør det samme. – Det er positivt at regjeringen nå tar et steg videre. Men 14 europeiske land har allerede forpliktet seg, og vi har ikke tid til å vente på at de gjør alvor av sine løfter, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna til NTB. – Det haster for barna, og dette må skje nå. Situasjonen i Moria og de andre leirene på de greske øyene er alvorlig. Barns grunnleggende rettigheter om å være trygg, lære og få nødvendig helsehjelp krenkes daglig, sier Lange. Hun sier Redd Barna forventer at Norge henter et større antall barnefamilier og enslige mindreårige til landet. – Norge har kapasitet til å bidra. Vi har tidligere god erfaring med å hente personer fra Hellas og Italia, og det kommer nå svært få asylsøkere til landet. I tillegg har vi sett at mange kommuner har signalisert at de er klare til å bosette asylsøkere, sier generalsekretæren. (©NTB)

