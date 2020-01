Redningsaksjon: To personer over bord fra skip i Norskehavet

To personer har havnet i sjøen fra et lasteskip i Norskehavet, omtrent 400 kilometer sørvest for Bodø. Det er dårlig vær i området og bølger på åtte meter.

– Mannskap har kastet ut flytemidler og markeringsbøyer, men det er usikkert om de to har nådd dem, sier redningsleder Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen til NTB. Det blåser liten storm i området og bølgene skal være på åtte meter. – Vi vet ikke detaljene rundt hva som skjedde, men de to har jobbet på dekk. Det er dårlig vær i området, men det er ikke bekreftet at de er tatt av en bølge, forteller Danielsen. Ifølge det HRS har fått opplyst, skal de to verken ha redningsvest eller redningsdrakt – kun ordinære arbeidsklær. – Dette er et stort fraktefartøy på 186 meter, og det er veldig dårlig vær og vanskelig å manøvrere et så stort og tungt fartøy, så det er krevende forhold der ute. Ifølge Marine Traffic er lasteskipet «Stara Planina» på vei fra Murmansk i Russland til Constanta i Romania, skriver VG. Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen litt over klokken 11.30 torsdag formiddag, og har sendt to redningshelikoptre til stedet. Skipet er lokalisert rundt 180 nautiske mil av Sandnessjøen og ligger med andre ord langt ute i Norskehavet. Det første redningshelikopteret er ventet å nå fram rundt klokken 14, mens det andre vil være på plass rundt 14.30. – Vi har også et militært fly av typen Orion som skal delta i søket, sier Danielsen. HRS opplyser at skipet er lokalisert så langt ut i Norskehavet at det vil være problemer med kommunikasjonen inn til sentralen.