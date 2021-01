Redningsaksjonen på Gjerdrum skal evalueres

Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av jordskredkatastrofen på Gjerdum i romjula skal evalueres, opplyser Regjeringen.

– Selv om førsteinntrykket er godt, er det alltid viktig å evaluere håndteringen av slike hendelser. Justis- og beredskapsdepartementet skal derfor sørge for at det blir utarbeidet en rapport for å få fram eventuelle læringspunkter og forslag til å forbedre fremtidige aksjoner, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding onsdag.

Evalueringen skal gjelde tidsrommet fra da politiet mottok melding om skredet 30. desember fram til redningsaksjonen ble avsluttet 5. januar.

Hovedredningssentralen vil få ansvaret for å utarbeide rapporten.

Ti personer omkom i skredet. Sju av dem er funnet og identifisert, mens søk etter de tre andre omkomne fortsetter.

Ni bygg med i alt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet. I tillegg ble rundt tusen personer evakuert fra området.



