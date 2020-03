Regjeringen åpner for å pålegge DNA-test i familiegjenforeningssaker

Regjeringen foreslår at utlendingsmyndighetene skal kunne kreve DNA-prøve for å fastslå at folk som søker om familieinnvandring faktisk er i slekt.

– Det er et problem når utlendinger forsøker å få oppholdstillatelse i Norge på uriktig grunnlag. DNA-testing kan forhindre dette, og derfor er det et viktig bidrag til at kun folk som har krav på opphold får det, sier justisminister Monica Mæland (H). I dag kan utlendingsmyndighetene kun anmode utlendinger om å avlegge en slik prøve. – Vi skal ikke tvinge noen til å avlegge DNA-test, men vi vil være helt tydelige på at i de fleste tilfeller vil søknaden avslås hvis man nekter å avlegge DNA-test. Det vil også søkerne bli gjort oppmerksomme på, sier Mæland. DNA-analysene skal ikke lagres. Forslaget om å endre utlendingsloven skal nå legges fram for Stortinget. (©NTB)

