Regjeringen åpner for raskere endring av bygg til skoler og barnehager

Regjeringen foreslår at kommunene kan gi unntak fra plan- og bygningsloven for bygninger som skal brukes til blant annet helsetjenester, barnehage og skole.

Skoler og barnehager er nå i gang igjen etter nedstengningen 12. mars.

– Krav til avstand på minimum én meter gjør at det er behov for å ta i bruk flere lokaler for å oppfylle smittevernrådene. Vi foreslår derfor at kommunene skal kunne gi unntak fra plan- og bygningsloven på en enkel og rask måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen foreslår derfor at kommunene kan gi unntak fra plan- og bygningsloven for bygninger som skal brukes til helsetjenester, barnehage og skole, barnevernsinstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel.

Forslaget gjelder både endret bruk av eksisterende bygg og utplassering av midlertidige bygg, som skolepaviljonger, brakker og telt, opplyser regjeringen i en pressemelding tirsdag.

Lovforslaget viderefører og utvider midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Ettersom det er stor usikkerhet om hvor lenge utbruddet av korona vil vare, foreslår regjeringen at endringene gis varighet fram til 1. januar 2021.

