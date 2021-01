Regjeringen åpner opp for fysisk undervisning for studenter i områder med lav smitte

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning, men åpner for fysisk undervisning i områder med lav smitte.

I en pressemelding mandag opplyser regjeringen at de anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

– Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

Det er studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, som skal vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

– Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus, sier Asheim.

Ettersom smittesituasjonen fortsatt er usikker, er det foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt.

Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

