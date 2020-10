Regjeringen bevilger 20 millioner kroner ekstra til WHO

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner utover det vanlige til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Pandemien har vist oss betydningen av et sterkt og velfungerende WHO. Derfor ønsker regjeringen å bidra til organisasjonen, ikke bare over Utenriksdepartementets budsjett, som vi tradisjonelt har gjort, men nå også over Helsedepartementets budsjett, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Dermed blir det bevilget 20 millioner kroner utover det Norge vanligvis gir til Verdens helseorganisasjon.

Høie presiserer at dette ikke er bistand, men penger for å styrke organisasjonen.

(©NTB)