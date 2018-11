Regjeringen får 16 abortspørsmål i spørretimen

Opposisjonspartiene har sendt inn ikke mindre enn 16 spørsmål om abortloven til onsdagens spørretime på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) har fått fire skriftlige spørsmål om abortloven, levert av Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken, Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått et spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski, mens de øvrige spørsmålene rettes til helseminister Bent Høie (H).

Bakgrunnen er Solberg uttalelser i forkant av KrFs veivalg om at regjeringen kan forhandle med KrF om endringer i abortloven.

Tajik sier til ABC Nyheter at det er en rekke ubesvarte spørsmål og at folk må få vite hva som står på spill.

– Vi inviterer regjeringen til å forklare hva slags endringer de planlegger i abortloven, sier hun.

Stridens kjerne er abortlovens paragraf 2c – som av enkelte omtales som «sorteringsparagrafen» eller «downsparagrafen». 2c åpner for abort etter svangerskapets 12. uke når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom – enten som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Også Solberg har brukt begrepet «downsparagrafen» – blant annet på sin blogg 19. oktober.

Tajik mener begrepet er misvisende og sier til ABC Nyheter at paragraf 2c er nøytralt formulert og dekker flere tusen ulike situasjoner. Helseminister Bent Høie skriver i en epost til nettavisen at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, men at Tajik bidrar til å skape usikkerhet.

(©NTB)

