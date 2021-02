Saliba Andreas Korkunc (H) er i statsråd fredag utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for covid-19-saker.

– Som statssekretær vil Korkunc ha et spesielt ansvar for å følge opp covid-19-sakene i Helse- og omsorgsdepartementet. Som min politiske rådgiver har han allerede vært tett på dette arbeidet, og nå vil han få mulighet til å følge opp dette arbeidet enda tettere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Korkunc har vært rådgiver for Høie siden oktober 2017. Tidligere har han blant annet vært politisk rådgiver for helsebyråden i Bergen og stabssjef for byrådslederen i Bergen.

