Regjeringen forbereder korona-stortingsvalg

13. september 2021 skal Norge velge et nytt storting. Pandemien kan påvirke gjennomføringen av valget, og regjeringen vil at valgloven skal ta høyde for dette.

I en pressemelding peker Kommunal- og moderniseringsdepartementet på at det allerede finnes en rekke gode rutiner i den norske valggjennomføringen som vil hjelpe med å opprettholde smittevernet, blant annet en lang forhåndsstemmeperiode og gode rutiner for å ta imot stemmer på sykehus. Likevel vil ikke valget i 2021 kunne gjennomføres helt slik vi er vant til. Tirsdag sendes forslag til midlertidige regler for valggjennomføring på høring. Disse omhandler blant annet hvordan velgere som er i isolasjon eller karantene på grunn av koronaviruset, skal kunne få stemme, samt nye smittevernkrav til selve valglokalene. (©NTB)

