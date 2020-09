Regjeringen forbyr cruise på Svalbard

Det innføres forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard, opplyser regjeringen.

– Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbruddet og medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder særlig på Svalbard der cruisevirksomhet innebærer særlige utfordringer både for helse- og redningsberedskapen. Derfor er det nødvendig med en regelendring som senker risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten, sier helse og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forbudet gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer om bord og overnatting inngår som en del av cruiset. Reglene vil i første omgang vare til 1. november.