Regjeringen foreslår å endre genteknologiloven for å prøve nye koronamedisiner

Et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut GMO-legemidler for å behandle covid-19 er sendt ut på høring, med frist 18. august.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den nye forskriften innretter norsk lov etter en forordning fra EU som ble vedtatt 15. juli i år. Den unntar kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer fra krav om godkjenning eller risikovurdering etter GMO-regelverket, om legemidlene er for behandling eller forebygging av koronaviruset. Klima- og miljødepartementet skriver at forskriftsendringen er viktig i forbindelse med Norges aktive og betydelige rolle i det globale arbeidet med utvikling av legemidler og vaksiner mot covid-19. (©NTB)