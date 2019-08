Regjeringen foreslår å øke barnetrygden

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det vil i så fall skje fra 1. september 2020.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad betegner det som en viktig seier for partiet.

– Vi økte barnetrygden for alle barn for første gang på 20 år i mars, og nå øker den ytterligere for barn opp til fylte seks år. Det at KrF nå er i regjering, har gjort at vi endelig har fått til en økning i barnetrygden. Det er jeg glad for. Dette er et viktig løft for barnefamiliene, sier Ropstad i en uttalelse til NTB.

– Å investere i barna og familiene er den beste investeringen for fremtiden. Økt barnetrygd gir barn som vokser opp i familier med lav inntekt, bedre muligheter, fortsetter KrF-statsråden.

I Granavold-plattformen har regjeringspartiene forpliktet seg til å øke barnetrygden for barn opp til fylte seks år med totalt 7.200 kroner i året.

