Regjeringen foreslår at flere slipper karantenehotell

De som kan dokumentere at de har et leieforhold i Norge, eller som har et egnet sted de kan oppholde seg på, skal slippe karantenehotell.

Dette gjelder hvis man kan bevise at karantenereglene følges - at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag. Dermed kan folk som ikke har fast bosted i Norge, men som vil oppholde seg i landet, slippe opphold på karantenehotell. De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager. Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted. Forslaget fra regjeringen sendes ut onsdag med 48 timers høringsfrist. Reklame Her kan du levere Vikinglotto Sykdom

Medisin/Helse Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her