Regjeringen gir karanteneunntak etter strengt nødvendig hyttevedlikehold i Sverige og Finland

Personer som reiser på dagstur for å gjøre nødvendig vedlikehold på fritidseiendom i Sverige eller Finland, trenger ikke gå i karantene ved retur til Norge.

– Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine, skal kunne gjøre det for å unngå store materielle skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Personene det gjelder, har likevel ikke lov til å oppsøke butikker eller kjøpesentre i Sverige eller Finland.

Unntaket gjelder heller ikke for personer som overnatter på fritidseiendommen.

(©NTB)