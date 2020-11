Regjeringen innfører restriktive tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko

Norge slutter opp om EU-landenes tiltak og innfører tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og 14 andre personer.

– Vi håper de restriktive tiltakene vil legge press på myndighetene i Hviterussland til å respektere menneskerettighetene, gå i dialog med opposisjonen og legge til rette for en demokratisk utvikling. Maktovergrepene vi er vitne til, er helt uakseptable, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

2. oktober i år vedtok EU-landene en felles holdning om restriktive tiltak mot 40 hviterussiske statsborgere. 6. november ble tiltakene utvidet til å omfatte president Lukasjenko og 14 andre personer. Norge slutter opp om disse tiltakene, som omfatter reiserestriksjoner og frys av midler.

Saken ble behandlet i statsråd fredag.

Regjeringen viser til at Lukasjenko er den øverste ansvarlige for statsapparatets undertrykkelse og voldsbruk før, under og etter presidentvalget i august i år.

Det offisielle valgresultatet viser at Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen mener at det skyldes valgfusk. Siden presidentvalget har det vært en rekke store demonstrasjoner.

Reklame 12 kupp du gjør på Black Week-salget hos Fjellsport