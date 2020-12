Regjeringen jobber med krisepakke for studentene

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier regjeringen jobber med en krisepakke som skal hjelpe studenter med bortfall av inntekt.

– Vi jobber med å forsøke å finne en løsning for studenter som trenger det. Denne må være mindre i omfang, men mer målrettet enn i vår. I tillegg ser vi på hvordan vi kan skape flere jobber i landet som passer for studenter som ble stående uten arbeid etter at pandemien rammet, sier Asheim til Khrono.

Krisepakken i vår ble gitt som et ekstra lån, der en andel ble omgjort til stipend. Bare 400 millioner av krisepakken som hadde en ramme på én milliard kroner, ble brukt.

– I vår var vi i en situasjon der arbeidsledigheten økte svært raskt som følge av at vi stengte Norge ned. Nå er situasjonen en annen, der 8.000 personer går ut av ledighetskøen hver uke. Derfor må vi finne en løsning for studenter som trenger det, men samtidig er tilpasset dagens situasjon i arbeidsmarkedet, sier statsråden.

Glad og overrasket

Norsk studentorganisasjon sier til NTB at de er både glade for, og overrasket, over at statsråden har tatt dette initiativet nå.

Leder av organisasjon, Andreas Trohjell, sier de står klare til å bidra med kunnskap for å lage den beste pakken for norske studenter.

– Studentene har stått i en vanskelig situasjon hele pandemien, og en pakke som dette er sårt trengt, sier Trohjell.

Stemt ned

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, sier til Khrono at opposisjonen har stått på for studentene, uten å lykkes.

– Gjennom hele høsten har opposisjonen bestående av Ap, MDG, Sp og SV kjempet for at de pengene som var satt av til studentene, skulle brukes i nye kriseordninger i høst, men regjeringen har stemt det ned, sier Solberg.

