Regjeringen jobber med nasjonal veileder om smittevern

Regjeringen jobber med en nasjonal veileder slik at kommunene skal kunne ta forholdsmessige smitteverngrep.

Det kunngjorde justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på tirsdagens pressekonferanse. Helse- og justismyndigheter skal jobbe sammen for å gi veiledning om hva som er anbefalt og lovlig fra et smittevernfaglig ståsted.

124 norske kommuner har innført egne reiserestriksjoner i forbindelse med koronaepidemien. Det har skapt problemer for lokalt næringsliv og for flyt av arbeidskraft over kommunegrensene.

– Når vi nå ser at det oppstår problemer for helsepersonell, varetransport, foreldres samarbeid med barn, og så videre, må vi løse det, sier Mæland.

Hun understreker at lokale tiltak må være forholdsmessige og sier det har vært utslag av at dette ikke er tilfelle.

