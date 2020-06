Regjeringen legger fram nye reiseråd fredag

I en pressekonferanse klokka 14 fredag ettermiddag skal statsministeren og helseministeren legge fram nye reiseråd.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

På pressekonferansen skal Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) i tillegg til å legge fram nye reiseråd, orientere om åpning av flere virksomheter og aktiviteter som har vært stengt i forbindelse med koronakrisen.

Regjeringen har tidligere sagt at de vil vurdere for å åpne for reisende innen Norden innen 15. juni, og nærliggende land innen 20. juli. Til nå er det bare kjent at det fra 15. juni vil bli åpnet for reiser til og reisende fra Danmark.

Danmark innfører imidlertid flere restriksjoner, særlig for hovedstaden København og nærliggende Frederiksberg kommune. Der får turister ikke lov til å overnatte. Det blir ingen tilsvarende begrensninger for dansker i noen norske regioner, har statsminister Erna Solberg uttalt.

Solberg har også påpekt at norske myndigheter er i dialog om åpning også mellom de andre nordiske landene. Hun sier det i dag er områder med lite smitte i alle nordiske land, mens noen områder har høy smitte, og at det kan komme reiseråd for spesielle regioner.

– Vi kan risikere at en region vi nå mener har et lavt smittetrykk, får et høyere smittetrykk, og da kan man likevel ikke reise dit, og vi kan ikke motta personer fra disse regionene. Vi skal fastsette kriterier for dette, sa Solberg i slutten av mai.

