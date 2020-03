Regjeringen må legge fram krisepakke for Svalbard

Regjeringen får nå klar beskjed om å legge fram en egen tidsavgrenset krisepakke for Svalbard, for å dempe virkningen av koronakrisen.

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen fremholder at samfunnet på Svalbard er spesielt rammet av krisen, ettersom det er svært avhengig av reiselivet.

– Vi er nå enige om at regjeringen bes utarbeide en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard, og det blir viktig for dem som bor der, sier han.

