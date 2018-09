Regjeringen offentliggjør planer for nytt regjeringskvartal

Regjeringen presenterer fredag planene for det nye regjeringskvartalet.

Fra regjeringen stiller statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Etter arkitektkonkurranse ble det i november i fjor klart at det er prosjektgruppa Team Urbis med sitt prosjekt «Adapt» som skal få utforme det nye regjeringskvartalet, men flere stortingsrepresentanter har krevd omkamper om høyde og volum.

Blant dem er klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som altså skal være med på pressemøtet. Han har uttalt at han er sterkt imot den omstridte rivingen av den Y-blokka, og at det er for sent å ta stilling til byggeplanene i 2019, som var planen, kun et år før byggestart.

Både regjeringsbygg 4 (R4) og Møllergata 17 ble skadd i angrepet 22. juli 2011, og det er allerede gitt rivingstillatelse på disse byggene.

