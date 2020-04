Regjeringen planlegger å legge fram et veikart for videre skoleåpning neste uke

Mandag åpnet skolene igjen for elever i 1. til 4. klasse. Neste uke får eldre elever vite mer om når de får komme tilbake til skolene.

– Vi har tenkt å legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB da hun og statsminister Erna Solberg (H) mandag besøkte Ellingsrud skole i Oslo.

– Da vil man få svar på hvem som skal komme inn, og hvilke datoer som vil være aktuelle for de ulike gruppene av elever, sa Melby

Fortsatt er det hjemmeskole som gjelder for elever i 5. til 10. klasse etter at skolene stengte 12 mars. Elevene på de yngste trinnene, samt elever på yrkesfag på de to siste trinnene på videregående fikk imidlertid komme tilbake til skolene mandag 27. april – innenfor strenge smittevernregler.

Besøkte Ellingsrudåsen skole

Kunnskapsministeren og statsministeren observerte selv at elevene i 1. til 4. trinn på Ellingsrudåsen skole var på plass igjen på skolebenken mandag. I plaskregn i hovedstaden fikk de snakke med elever og lærere og blant annet se gymleken «rødt og grønt lys» i skolens gymsal.

På spørsmål fra statsministeren om hva de hadde savnet mest i perioden med hjemmeskole, svarte elevene at omgang med venner var det største savnet. Elevene hadde også gjort seg noen tanker om den nye skolehverdagen, som foreløpig hadde gått bra.

På Oslo-skolen med 480 elever og 80 ansatte, var rundt 250 av de 300 elevene i 1. til 4. trinn på plass igjen mandag.

Solberg fornøyd

Statsministeren sier at hennes inntrykk er at skolene har vært flinke til å organisere gjenåpningen.

– Jeg har sett en skole som har vært utrolig flink til å snu seg rundt og å tilpasse seg til den smittesituasjonen som er, både med hjemmeundervisning og nå gjenåpning, sier hun til NTB.

Solbergs beskjed til foreldre som fremdeles holder barna sine hjemme, er at skole også er viktig for barn.

– Jeg forstår at de er bekymret, men samtidig er det sånn at vi aldri kan garantere for at barna våre ikke skal treffe på noen ulykker eller smitte.

Annerledes skolehverdag

Skolehverdagen er likevel noe annerledes enn den var før 12. mars da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i Norge siden andre verdenskrig.

Det anbefales blant annet maksimum 15 elever per lærer, at skolene unngår store samlinger, har ulike tidspunkter for friminutt og at de sikrer gode rutiner for håndvask.

– Nå er vi nødt til å få erfaringer med hvordan åpningen går for de minste barna, og for noen av de eldste. Og så må vi se det i sammenheng med alt annet også, både smitteutviklingen i samfunnet, testkapasitet, kapasitet på sykehusene og en rekke andre spørsmål. Men vi har sagt hele tida at målet er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren, sier Melby.