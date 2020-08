Regjeringen strammer inn på cruisetrafikken etter smitteutbruddet på Hurtigruten, opplyser helseminister Bent Høie (H)

– Vi strammer midlertidig inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa Høie på pressekonferansen.

Han sier at myndighetene vil hindre skip som har flere enn til sammen 100 personer om bord, i å legge til i norske havner og slippe passasjerer og mannskap i land.

– Vi må ta de disse nødvendige grepene for å stanse smittespredning i Norge. Vi gjør dette nå mens vi undersøker hva som sviktet under utbruddet på Hurtigruten, sa Høie.

Han sa regjeringen ser på behov for endringer i gjeldende regelverk.

Begrensningene gjelder i 14 dager, ifølge Høie. De omfatter ikke annen skipstrafikk og ferjedrift.

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreket at det er viktig at skipstrafikken kan fortsette i den situasjonen vi er i nå.

– Situasjonen rundt Hurtigruta viser at koronapandemien ikke er over. Vi er nå i en situasjon der vi må stramme inn. Det er en krevende situasjon for alle som driver med kystcruise. Vi har et behov for å ta en timeout nå, sa Nybø.